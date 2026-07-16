JEP Visite libre Le Mausolée de Cadoudal Auray
samedi 19 septembre 2026 · Auray
Informations pratiques
Auray
JEP Visite libre Le Mausolée de Cadoudal
Kerléano Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
En 1823, les Bretons du Morbihan décident de consacrer un mausolée à la mémoire de Georges Cadoudal, chef de la chouannerie bretonne né à Kerléano, et de son compagnon d’armes, Mercier la Vendée. L’ouvrage de style néo-classique est classé au titre des Monuments Historiques.
Rendez-vous Allée du Mausolée (Kerléano)
Visite inaccessible aux PMR
Livret de présentation de l’édifice en braille .
Kerléano Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement JEP Visite libre Le Mausolée de Cadoudal Auray a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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