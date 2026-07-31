Informations pratiques

Auray

JEP Visite libre L’Eglise Saint-Gildas

Place Gabriel Deshayes Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Edifiée au cours du 17ès et consacrée en 1641, l’église Saint-Gildas surprend par son mélange de styles gothique, Renaissance, classique et déjà baroque. A l’intérieur, découvrez un riche patrimoine gisant du Christ du 16è s, retable majeur du 17è s, boiseries, stalles et vitraux du 19è s.

Actuellement, l’église fait l’objet d’un programme de restauration mené par la ville d’Auray et ses partenaires.

Accessible aux PMR

Livret de présentation du retable et de l’église en braille .

Place Gabriel Deshayes Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

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English :

L’événement JEP Visite libre L’Eglise Saint-Gildas Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon