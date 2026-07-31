JEP Visite libre L’Eglise Saint-Sauveur Saint-Goustan Auray
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Goustan · Auray
Informations pratiques
Auray
JEP Visite libre L’Eglise Saint-Sauveur
Saint-Goustan Rue Saint-Sauveur Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
L’Eglise Saint-Sauveur domine le quartier de Saint-Goustan depuis le 15è siècle. De cette époque, seul subsiste le porche, épargné par un incendie en 1886. L’ensemble des boiseries de style néogothique, les vitraux et le remarquable ex-voto Orion participent à la beauté et l’homogénéité de ce monument.
Visite inaccessible aux PMR
Livret de présentation de l’édifice en braille
Rendez-vous Rue Saint-sauveur (Saint-Goustan) .
Saint-Goustan Rue Saint-Sauveur Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement JEP Visite libre L’Eglise Saint-Sauveur Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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