JEP Visite sonore Exposition Sonorités d’Été Rue du Four Mollet Auray
dimanche 20 septembre 2026 · Rue du Four Mollet · Auray
Informations pratiques
Auray
JEP Visite sonore Exposition Sonorités d’Été
Rue du Four Mollet La Chapelle Saint-Esprit Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:30:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine
Venez prendre le temps d’une écoute collective avec Félix Blume et Yola Couder, commissaire de l’exposition. Ce moment convivial sera partagé avec des habitant.es ayant participé à la création de l’oeuvre Pluie d’été, installée dans la chapelle. .
Rue du Four Mollet La Chapelle Saint-Esprit Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32
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English :
L’événement JEP Visite sonore Exposition Sonorités d’Été Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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