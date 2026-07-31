JEP Visite sonore Exposition Sonorités d’Été Rue du Four Mollet Auray

Informations pratiques

Auray

JEP Visite sonore Exposition Sonorités d’Été

Rue du Four Mollet La Chapelle Saint-Esprit Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine

Venez prendre le temps d’une écoute collective avec Félix Blume et Yola Couder, commissaire de l’exposition. Ce moment convivial sera partagé avec des habitant.es ayant participé à la création de l’oeuvre Pluie d’été, installée dans la chapelle. .

Rue du Four Mollet La Chapelle Saint-Esprit Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 18 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP Visite sonore Exposition Sonorités d’Été Auray a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon