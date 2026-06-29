JÉRÉMY HABABOU Soissons
JÉRÉMY HABABOU Soissons samedi 21 novembre 2026.
Soissons
JÉRÉMY HABABOU
9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Plongez dans un univers musical unique avec Jeremy
Hababou, pianiste et compositeur à l’âme voyageuse.
Dans ce spectacle entre jazz traditionel, musique classique
et inspirations d’Orient, Jeremy vous invite à vivre une
expérience sonore hors du commun. Sa musique, empreinte
d’une sensibilité rare, raconte des histoires intimes et
universelles, portées par des mélodies envoûtantes. Sur
scène, chaque note est un dialogue sincère avec son public,
une invitation à rêver et à ressentir.
Préparez-vous à être transporté dans un monde où l’émotion
est reine et où la musique devient un langage universel.
Plongez dans un univers musical unique avec Jeremy
Hababou, pianiste et compositeur à l’âme voyageuse.
Dans ce spectacle entre jazz traditionel, musique classique
et inspirations d’Orient, Jeremy vous invite à vivre une
expérience sonore hors du commun. Sa musique, empreinte
d’une sensibilité rare, raconte des histoires intimes et
universelles, portées par des mélodies envoûtantes. Sur
scène, chaque note est un dialogue sincère avec son public,
une invitation à rêver et à ressentir.
Préparez-vous à être transporté dans un monde où l’émotion
est reine et où la musique devient un langage universel. .
9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr
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English :
Immerse yourself in a unique musical world with Jeremy
Hababou, a pianist and composer with a wandering spirit.
In this performance that blends traditional jazz, classical music,
and Eastern influences, Jeremy invites you to enjoy an
extraordinary musical experience. His music, imbued
with a rare sensitivity, tells intimate and
universal stories, carried by enchanting melodies. On
stage, every note is a sincere dialogue with his audience,
an invitation to dream and to feel.
Get ready to be transported to a world where emotion
reigns supreme and where music becomes a universal language.
L’événement JÉRÉMY HABABOU Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois
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