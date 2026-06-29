JÉRÉMY HABABOU Soissons

Soissons

JÉRÉMY HABABOU

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Plongez dans un univers musical unique avec Jeremy

Hababou, pianiste et compositeur à l’âme voyageuse.

Dans ce spectacle entre jazz traditionel, musique classique

et inspirations d’Orient, Jeremy vous invite à vivre une

expérience sonore hors du commun. Sa musique, empreinte

d’une sensibilité rare, raconte des histoires intimes et

universelles, portées par des mélodies envoûtantes. Sur

scène, chaque note est un dialogue sincère avec son public,

une invitation à rêver et à ressentir.

Préparez-vous à être transporté dans un monde où l’émotion

est reine et où la musique devient un langage universel.

Plongez dans un univers musical unique avec Jeremy

Hababou, pianiste et compositeur à l’âme voyageuse.

Dans ce spectacle entre jazz traditionel, musique classique

et inspirations d’Orient, Jeremy vous invite à vivre une

expérience sonore hors du commun. Sa musique, empreinte

d’une sensibilité rare, raconte des histoires intimes et

universelles, portées par des mélodies envoûtantes. Sur

scène, chaque note est un dialogue sincère avec son public,

une invitation à rêver et à ressentir.

Préparez-vous à être transporté dans un monde où l’émotion

est reine et où la musique devient un langage universel. .

9 Allée Claude Debussy Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

Immerse yourself in a unique musical world with Jeremy

Hababou, a pianist and composer with a wandering spirit.

In this performance that blends traditional jazz, classical music,

and Eastern influences, Jeremy invites you to enjoy an

extraordinary musical experience. His music, imbued

with a rare sensitivity, tells intimate and

universal stories, carried by enchanting melodies. On

stage, every note is a sincere dialogue with his audience,

an invitation to dream and to feel.

Get ready to be transported to a world where emotion

reigns supreme and where music becomes a universal language.

L’événement JÉRÉMY HABABOU Soissons a été mis à jour le 2026-06-23 par OT du Soissonnais-Valois