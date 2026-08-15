JÉRÉMY ROLLANDO SALLE NOUGARO Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JÉRÉMY ROLLANDO

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Polen est la nouvelle création du guitariste et compositeur toulousain, Jérémy Rollando, et le troisième volet d’un cycle initié avec La Montgolfière (2023) puis Zef (2025).

Après l’envol et le vent, ce nouvel opus explore la notion de circulation ce qui traverse les espaces, relie les individus et circule librement au-delà des frontières.

Le projet s’inscrit dans un contexte artistique marqué par la rencontre des cultures et des esthétiques. Ayant grandi dans un environnement musical cosmopolite, Jérémy Rollando développe une écriture personnelle qui puise dans les musiques méditerranéennes, celtiques, balkaniques, orientales, asiatiques, occitanes & jazz. Polen cherche à donner forme à cette circulation d’influences. .

SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 25 63 12 00 nougaro.billetterie@cseairbus.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%AB Polen %BB is the latest creation by Toulouse-based guitarist and composer, Jérémy Rollando, and the third installment in a series that began with *La *Montgolfière* (2023) and continued with *Zef* (2025).

L’événement JÉRÉMY ROLLANDO Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE