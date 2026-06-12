Jérémy Zhiqian Lyu, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales Villa Douce Reims dimanche 5 juillet 2026.

Reims

Jérémy Zhiqian Lyu, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales

Villa Douce 9 Boulevard de la Paix Reims Marne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Tout public

Jérémy Zhiqian Lyu, piano

Un jeune pianiste à découvrir dans l’intimité de la Villa Douce. .

Villa Douce 9 Boulevard de la Paix Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jérémy Zhiqian Lyu, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales

L’événement Jérémy Zhiqian Lyu, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès