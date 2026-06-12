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Jérémy Zhiqian Lyu, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales Villa Douce Reims

Jérémy Zhiqian Lyu, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales Villa Douce Reims dimanche 5 juillet 2026.

Lieu : Villa Douce

Adresse : 9 Boulevard de la Paix

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : 20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Reims

Jérémy Zhiqian Lyu, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales

Villa Douce 9 Boulevard de la Paix Reims Marne

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Tout public
Jérémy Zhiqian Lyu, piano

Un jeune pianiste à découvrir dans l’intimité de la Villa Douce.   .

Villa Douce 9 Boulevard de la Paix Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Jérémy Zhiqian Lyu, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales

L’événement Jérémy Zhiqian Lyu, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès

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