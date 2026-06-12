Jérémy Zhiqian Lyu, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales Villa Douce Reims
Jérémy Zhiqian Lyu, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales Villa Douce Reims dimanche 5 juillet 2026.
Reims
Jérémy Zhiqian Lyu, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales
Villa Douce 9 Boulevard de la Paix Reims Marne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 16:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Tout public
Jérémy Zhiqian Lyu, piano
Un jeune pianiste à découvrir dans l’intimité de la Villa Douce. .
Villa Douce 9 Boulevard de la Paix Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Jérémy Zhiqian Lyu, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales
L’événement Jérémy Zhiqian Lyu, piano Jeunes Talents | Les Flâneries Musicales Reims a été mis à jour le 2026-06-12 par Reims Tourisme & Congrès
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