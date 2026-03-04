Jérôme Sabbagh Quartet : Stand up ! – Saison Pannonica, Salle Pannonica, Nantes

Jérôme Sabbagh Quartet : Stand up ! – Saison Pannonica Dimanche 15 mars, 17h30 Salle Pannonica Loire-Atlantique

7 € à 18 €

Saxophoniste français installé depuis 30 ans aux Etats-Unis, à la fois issu de la tradition du jazz et représentatif de la scène new-yorkaise contemporaine dans ce qu’elle a de plus éclectique et de plus vivant, le style de Jérôme Sabbagh est marqué par un attachement profond à la mélodie.

Avec « Stand up ! », il renoue avec son quartet formé il y a plus de 20 ans. On y retrouve 3 piliers de la scène américaine : Ben Monder (The Bad Plus, le dernier Bowie) à la guitare, Joe Martin (Mark Turner, Chris Potter) à la basse, et le nouveau venu Nasheet Waits (Dave Douglas, Tony Malaby) à la batterie.

Ouverture des portes à 17h – Concert à 17h30

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

