JESSIE LEE & THE ALCHIMISTS INVITENT YAROL POUPAUD, Le SAX, Achères

Informations pratiques

JESSIE LEE & THE ALCHIMISTS INVITENT YAROL POUPAUD Vendredi 13 novembre, 20h30 Le SAX Yvelines

Tarif Paillettes : 8 > 17 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-13T20:30:00+01:00 – 2026-11-13T23:30:00+01:00

Porté par la voix puissante et habitée de Jessie Lee et les guitares incendiaires d’Alexis Didier, Jessie Lee & The Alchemists fait vibrer un blues-rock intense, élégant et furieusement vivant. Pour cette date exceptionnelle, le groupe invite Yarol Poupaud, guitariste, grand collaborateur de Johnny Hallyday et figure incontournable du rock français. Guitares brûlantes, groove électrique et énergie explosive : une vraie claque live à prendre de plein fouet !

Le SAX 2 Rue des Champs 78260 Achères 78260 Centre-Ville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://lesax-acheres78.fr/agenda/jessie-lee-alchemists-invitent-yarol-poupaud-fff »}]

Jessie lee & alchimists invitent yarol poupaud Blues

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