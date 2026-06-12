Jessy Razafimandimby Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

Jessy Razafimandimby

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-12-03 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05

Le LaM lance raw, son nouveau programme dédié à la jeune création.

**A partir du 13 juin 2026**

À travers la présentation d’expositions de jeunes artistes contemporains, le musée devient un terrain d’expérimentations un lieu ouvert, critique et vivant, où dialoguent des récits pluriels.

Premier artiste présenté dans le cadre de ce programme, Jessy Razafimandimby, né à Madagascar en 1995, explore la peinture, la sculpture et le dessin, qu’il intègre dans des installations immersives réalisées par assemblage d’objets trouvés.

En écho à la collection du LaM notamment certaines figures majeures de l’art brut il développe un nouvel ensemble d’œuvres mêlant figures humaines et animales. Inédite, son installation intègre mobilier, fragment textiles et bibelots, en partie chinés à la Grande Braderie de Lille en 2025.

1. Jessy Razafimandimby, Ma Ronde, 2025, acrylic on bed sheet, 46 x 55.5 cm, unique. © Jean-Christophe Lett

Le LaM lance raw, son nouveau programme dédié à la jeune création.

**A partir du 13 juin 2026**

À travers la présentation d’expositions de jeunes artistes contemporains, le musée devient un terrain d’expérimentations un lieu ouvert, critique et vivant, où dialoguent des récits pluriels.

Premier artiste présenté dans le cadre de ce programme, Jessy Razafimandimby, né à Madagascar en 1995, explore la peinture, la sculpture et le dessin, qu’il intègre dans des installations immersives réalisées par assemblage d’objets trouvés.

En écho à la collection du LaM notamment certaines figures majeures de l’art brut il développe un nouvel ensemble d’œuvres mêlant figures humaines et animales. Inédite, son installation intègre mobilier, fragment textiles et bibelots, en partie chinés à la Grande Braderie de Lille en 2025.

1. Jessy Razafimandimby, Ma Ronde, 2025, acrylic on bed sheet, 46 x 55.5 cm, unique. © Jean-Christophe Lett .

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68

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English :

LaM launches raw, its new program dedicated to young artists.

**From June 13, 2026

Through the presentation of exhibitions by young contemporary artists, the museum becomes a field of experimentation: an open, critical and lively place, where plural narratives engage in dialogue.

The first artist to be presented in this program, Jessy Razafimandimby, born in Madagascar in 1995, explores painting, sculpture and drawing, which he integrates into immersive installations created by assembling found objects.

Echoing the LaM collection notably certain major figures from the art brut movement he is developing a new body of work combining human and animal figures. His original installation incorporates furniture, textile fragments and knick-knacks, some of which he found at the Grande Braderie de Lille in 2025.

1. Jessy Razafimandimby, Ma Ronde, 2025, acrylic on bed sheet, 46 x 55.5 cm, unique. jean-Christophe Lett

L’événement Jessy Razafimandimby Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-06-08 par Hauts-de-France Tourisme