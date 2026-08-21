Jeu de cartes 7 familles Saint-Pierre Patrimoine, Centre de ressources Pierre Macquart, Saint-Pierre
samedi 19 septembre 2026 · Centre de ressources Pierre Macquart · Saint-Pierre
Informations pratiques
Jeu de cartes 7 familles Saint-Pierre Patrimoine 19 et 20 septembre Centre de ressources Pierre Macquart La Réunion
Accès libre – Esplanade du centre de ressources Pierre Macquart (Villa Aubry)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00
Le pôle valorisation du patrimoine s’est appuyé sur les créations d’une jeune artiste, Edith Denizart, pour mettre en valeur les différents patrimoine de la ville grâce à ce jeu des 7 familles Patrimoine insolite !
Centre de ressources Pierre Macquart 1 rue de la gendarmerie 97410 Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion La Réunion
Le pôle valorisation du patrimoine s’est appuyé sur les créations d’une jeune artiste, Edith Denizart, pour mettre en valeur les différents patrimoine de la ville grâce à ce jeu des 7 familles !
SC Ville de Saint-Pierre
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