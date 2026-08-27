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Jeu de  cherche et trouve  géant Place de la Gare Sévérac d’Aveyron

jeudi 22 octobre 2026 · Place de la Gare · Sévérac d'Aveyron

Jeu de  cherche et trouve  géant Place de la Gare Sévérac d’Aveyron

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Lieu
Place de la Gare
Adresse
La petite vitesse
Ville
12150 Sévérac d'Aveyron
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Sévérac d’Aveyron

Jeu de  cherche et trouve  géant

Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-22
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

Jeu de cherche et trouve grandeur nature à la librairie Entre dans l’univers farfelu des Dubazar et met la main sur les 11 éléments cachés pour remporter un carnet aux couleurs de la princesse Dubazar et du prince Dufouillis !
Jeudi 22 octobre | 14h00 | Sévérac-le-Château à la librairie Les mots à l’envers, les mots à l’endroit
Atelier découverte de l’auto-hypnose comment aller à la rencontre de sa part inconsciente, biologique, émotionnelle ? Initiation aux premiers outils pour s’engager sur le chemin d’une reconnexion à l’inconscient de son corps.
Gratuit. Sur réservation au 05 65 59 72 15.   .

Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15  lesmotsalenverslibrairie@gmail.com

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English :

%AB Life-Size %BB Search-and-Find Game %E0 at the Bookstore: Step into the whimsical world of the Dubazars and find the 11 hidden %E9l%E9ments to win a notebook featuring Princess Dubazar and Prince Dufouillis!

L’événement Jeu de  cherche et trouve  géant Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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