Jeu de cherche et trouve géant Place de la Gare Sévérac d’Aveyron
jeudi 22 octobre 2026 · Place de la Gare · Sévérac d'Aveyron
Informations pratiques
Sévérac d’Aveyron
Jeu de cherche et trouve géant
Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-22
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Jeu de cherche et trouve grandeur nature à la librairie Entre dans l’univers farfelu des Dubazar et met la main sur les 11 éléments cachés pour remporter un carnet aux couleurs de la princesse Dubazar et du prince Dufouillis !
Jeudi 22 octobre | 14h00 | Sévérac-le-Château à la librairie Les mots à l’envers, les mots à l’endroit
Atelier découverte de l’auto-hypnose comment aller à la rencontre de sa part inconsciente, biologique, émotionnelle ? Initiation aux premiers outils pour s’engager sur le chemin d’une reconnexion à l’inconscient de son corps.
Gratuit. Sur réservation au 05 65 59 72 15. .
Place de la Gare La petite vitesse Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 72 15 lesmotsalenverslibrairie@gmail.com
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English :
%AB Life-Size %BB Search-and-Find Game %E0 at the Bookstore: Step into the whimsical world of the Dubazars and find the 11 hidden %E9l%E9ments to win a notebook featuring Princess Dubazar and Prince Dufouillis!
L’événement Jeu de cherche et trouve géant Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-08-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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