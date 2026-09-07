Jeu de l’oie à la Maison de la musique mécanique, Maison de la Musique Mécanique, Mirecourt

Informations pratiques

Jeu de l’oie à la Maison de la musique mécanique 19 et 20 septembre Maison de la Musique Mécanique Vosges

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Tout le monde connaît le jeu de l’oie traditionnel… Pour les Journées européennes du patrimoine, il s’invite dans les collections d’instruments de musique mécanique ! Lancez le dé et laissez les instruments se révéler au cours d’une visite ludique, musicale et pleine de surprises !

Maison de la Musique Mécanique 24 rue Chanzy, 88500 Mirecourt Mirecourt 88500 Vosges Grand Est 03 29 37 51 13 La Maison de la Musique Mécanique valorise une collection d’instruments de musique mécanique, ainsi qu’une évocation de la dentelle aux fuseaux.

Mirecourt, connue comme la capitale de la lutherie et de l’archèterie françaises, est également un centre de facture d’orgues d’église dès le XVIIᵉ siècle. À la demande de la cour de Lorraine, ces facteurs fabriquent des serinettes destinées à l’éducation du serin des Canaries, ainsi que des orgues de salon dédiés à l’amusement, et ce jusqu’en 1910. La Maison Poirot, fondée en 1806, sera portée par quatre générations de facteurs d’orgues à toucher et à cylindres, dont les arrangements se classent parmi les meilleurs. Parking à proximité.

Tout le monde connaît le jeu de l’oie traditionnel… Pour les Journées européennes du patrimoine, il s’invite dans les collections d’instruments de musique mécanique ! Lancez le dé et laissez les se !…

© Maison de la musique mécanique