Jeu de piste – À la recherche du Papegaut d’Or, Kiosque info – Mail Renée Maurel, Montfort-sur-Meu

Informations pratiques

Jeu de piste – À la recherche du Papegaut d’Or 19 et 20 septembre Kiosque info – Mail Renée Maurel Ille-et-Vilaine

Jeu familial (à partir de 6 ans) – Durée : entre 1h et 1h30.

Départ du jeu : rendez-vous au kiosque (point info), dernier départ à 17h.

Un téléphone portable et une connexion internet seront nécessaires pour participer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Jeu de piste à travers la ville : le Papegaut a disparu !

Pars à sa recherche dans la ville : à l’aide de ton livret, résous les énigmes une à une, découvre le code secret et retrouve l’oiseau mythique.

Kiosque info – Mail Renée Maurel Boulevard Villebois Mareuil, 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.destination-broceliande.com/mesenvies/incontournables/villes-villages__trashed/montfort-sur-meu/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.montfort-sur-meu.bzh/ »}]

Jeu de piste à travers la ville

© Alexandre Lamoureux