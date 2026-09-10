Jeu de piste – À la recherche du Papegaut d’Or, Kiosque info – Mail Renée Maurel, Montfort-sur-Meu
samedi 19 septembre 2026 · Kiosque info - Mail Renée Maurel · Montfort-sur-Meu
Informations pratiques
Jeu de piste – À la recherche du Papegaut d’Or 19 et 20 septembre Kiosque info – Mail Renée Maurel Ille-et-Vilaine
Jeu familial (à partir de 6 ans) – Durée : entre 1h et 1h30.
Départ du jeu : rendez-vous au kiosque (point info), dernier départ à 17h.
Un téléphone portable et une connexion internet seront nécessaires pour participer.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Jeu de piste à travers la ville : le Papegaut a disparu !
Pars à sa recherche dans la ville : à l’aide de ton livret, résous les énigmes une à une, découvre le code secret et retrouve l’oiseau mythique.
Kiosque info – Mail Renée Maurel Boulevard Villebois Mareuil, 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.destination-broceliande.com/mesenvies/incontournables/villes-villages__trashed/montfort-sur-meu/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.montfort-sur-meu.bzh/ »}]
Jeu de piste à travers la ville
© Alexandre Lamoureux
À voir aussi à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine)
- Don du sang Montfort-sur-Meu 14 septembre 2026
- Initiation à l’espagnol spécial ado Quai n°3 Montfort-sur-Meu 17 septembre 2026
- Fraoch Taillefer Marchés Animés Montfort-sur-Meu 18 septembre 2026
- RENCONTRE Happy tricot Montfort-sur-Meu 18 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Visite guidée insolite en canoë de Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 18 septembre 2026