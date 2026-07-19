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Jeu de piste animalier Plaine de jeux La Halvêque Nantes
jeudi 27 août 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 16:00 – 18:00
Gratuit : oui gratuit, sans inscription, tout public Tout public
Partez à l’aventure en famille avec notre jeu de piste animalier ! Suivez les indices, résolvez des énigmes et partez à la recherche des animaux cachés. Une activité ludique et conviviale pour observer, réfléchir et s’amuser ensemble !
Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300
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