Jeu de piste animalier Plaine de jeux La Halvêque Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 16:00 – 18:00

Gratuit : oui gratuit, sans inscription, tout public Tout public

Partez à l’aventure en famille avec notre jeu de piste animalier ! Suivez les indices, résolvez des énigmes et partez à la recherche des animaux cachés. Une activité ludique et conviviale pour observer, réfléchir et s’amuser ensemble !

Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300



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