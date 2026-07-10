jeudi 27 août 2026 · Plaine de jeux La Halvêque · Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

jeu de piste animalier

Plaine de jeux La Halvêque Nantes Erdre Nantes 44300



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