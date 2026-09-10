Jeu de piste au musée, Musée du Pays d’Ussel, Ussel

Informations pratiques

Jeu de piste au musée 19 et 20 septembre Musée du Pays d’Ussel Corrèze

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Partez sur les traces du fantôme du musée et tentez de découvrir son identité au fil d’un jeu de piste original. Une façon ludique de parcourir le musée et de découvrir ses collections autrement.

Le jeu se pratique en équipe ou en famille, à partir de 8 ans. Participation gratuite, uniquement sur réservation.

Musée du Pays d’Ussel 12 Rue Michelet, 19200 Ussel, France Ussel 19200 Ussel Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555725469 https://www.ussel19.fr/musee [{« type »: « phone », « value »: « 0555725469 »}] Le musée est consacré à l’histoire, aux arts et aux traditions du pays d’Ussel, entre le plateau de Millevaches, la vallée de la Triouzoune et la haute vallée de la Dordogne.

Un musée en plusieurs parties :

– L’hôtel Bonnot de Bay est consacré aux métiers disparus ou en voie de disparition (forge, tissage, sabotier, travail de la paille, du bois) et à la vie domestique. Des tapisseries des ateliers marchois des XVIIe-XVIIIe siècles et des œuvres des « peintres-cartonniers » du XXe siècle sont présentées au fil des salles.

– Imprimerie, consacrée à l’impression lithographique et typographique, avec le matériel de l’imprimerie lithographique Dumond, spécialisée dans l’impression de partitions musicales. Des stages d’initiation à la lithographie y sont organisés tous les étés.

– Maison Moncourier-Beauregard : modeste témoin de l’habitat ussellois sous l’Ancien Régime.

– Chapelle des Pénitents : donnée à la confrérie des pénitents bleus en 1677, elle abrite les collections d’art et d’ethnographie religieuse. Entrée libre, horaires variables selon les expositions

Jeu de piste pour retrouver l’identité du fantôme du musée, et visiter nos collections autrement. Jeu à faire en équipe ou en famille, à partir de 8 ans, sur réservation, gratuit.

© JF Amelot-Seilhac