JEU DE PISTE AU PONT DES DEMOISELLES (JOURNEES DU PATRIMOINE) MJC PONT DES DEMOISELLES Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · MJC PONT DES DEMOISELLES · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
JEU DE PISTE AU PONT DES DEMOISELLES (JOURNEES DU PATRIMOINE)
MJC PONT DES DEMOISELLES 63 bis Avenue Antoine de Saint-Exupéry Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez le quartier Pont des Demoiselles.
Immergez-vous dans le passé du quartier lors d’une expérience narrative et ludique entièrement imaginée par ses habitants.
Au fil d’une promenade conviviale, découvrez l’histoire du quartier autrement, grâce à des explications historiques, des images d’archives et des énigmes à résoudre. .
MJC PONT DES DEMOISELLES 63 bis Avenue Antoine de Saint-Exupéry Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie unoeilsurmaville@gmail.com
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English :
%C0 During Heritage Days, discover the Pont des Demoiselles neighborhood.
L’événement JEU DE PISTE AU PONT DES DEMOISELLES (JOURNEES DU PATRIMOINE) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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