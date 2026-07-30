JEU DE PISTE AU PONT DES DEMOISELLES (JOURNEES DU PATRIMOINE) MJC PONT DES DEMOISELLES Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JEU DE PISTE AU PONT DES DEMOISELLES (JOURNEES DU PATRIMOINE)

MJC PONT DES DEMOISELLES 63 bis Avenue Antoine de Saint-Exupéry Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez le quartier Pont des Demoiselles.

Immergez-vous dans le passé du quartier lors d’une expérience narrative et ludique entièrement imaginée par ses habitants.

Au fil d’une promenade conviviale, découvrez l’histoire du quartier autrement, grâce à des explications historiques, des images d’archives et des énigmes à résoudre. .

MJC PONT DES DEMOISELLES 63 bis Avenue Antoine de Saint-Exupéry Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie unoeilsurmaville@gmail.com

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English :

%C0 During Heritage Days, discover the Pont des Demoiselles neighborhood.

L’événement JEU DE PISTE AU PONT DES DEMOISELLES (JOURNEES DU PATRIMOINE) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE