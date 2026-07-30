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JEU DE PISTE AU PONT DES DEMOISELLES (JOURNEES DU PATRIMOINE) MJC PONT DES DEMOISELLES Toulouse

samedi 19 septembre 2026 · MJC PONT DES DEMOISELLES · Toulouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
MJC PONT DES DEMOISELLES
Adresse
63 bis Avenue Antoine de Saint-Exupéry
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne
Tarif

Toulouse

JEU DE PISTE AU PONT DES DEMOISELLES (JOURNEES DU PATRIMOINE)

MJC PONT DES DEMOISELLES 63 bis Avenue Antoine de Saint-Exupéry Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, découvrez le quartier Pont des Demoiselles.
Immergez-vous dans le passé du quartier lors d’une expérience narrative et ludique entièrement imaginée par ses habitants.

Au fil d’une promenade conviviale, découvrez l’histoire du quartier autrement, grâce à des explications historiques, des images d’archives et des énigmes à résoudre.   .

MJC PONT DES DEMOISELLES 63 bis Avenue Antoine de Saint-Exupéry Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie   unoeilsurmaville@gmail.com

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English :

%C0 During Heritage Days, discover the Pont des Demoiselles neighborhood.

L’événement JEU DE PISTE AU PONT DES DEMOISELLES (JOURNEES DU PATRIMOINE) Toulouse a été mis à jour le 2026-07-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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