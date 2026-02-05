Jeu de piste | Cambriolage au CBN SM Gestion Conservatoire botanique Chavaniac-Lafayette

Jeu de piste | Cambriolage au CBN

SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi; gratuit pour les moins de 10 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Son trésor le plus précieux vient d’être dérobé par des personnes bien mal intentionnées. Venez aider les botanistes à mener l’enquête et réparer la catastrophe.

.

SM Gestion Conservatoire botanique Le Bourg Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 55 65 conservatoire.siege@cbnmc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Its most precious treasure has just been stolen by some very ill-intentioned people. Come and help the botanists investigate and repair the disaster.

L’événement Jeu de piste | Cambriolage au CBN Chavaniac-Lafayette a été mis à jour le 2026-02-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier