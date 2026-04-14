Jeu de piste « Cambriolage au Conservatoire ! » (43) Mercredi 29 juillet, 14h30 Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central Haute-Loire

Sur inscription, 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T14:30:00+02:00 – 2026-07-29T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T14:30:00+02:00 – 2026-07-29T16:00:00+02:00

Chavaniac-Lafayette (43)

29 juillet 2026 / 14h30 – 16h

Son trésor le plus précieux vient d’être dérobé par des personnes bien mal intentionnées. Venez aider les botanistes à mener l’enquête et réparer la catastrophe. Un jeu de piste familial qui permettra à petits et grands de parcourir les collections des jardins du Conservatoire en tentant de résoudre les énigmes disséminées le long du chemin. Un parcours à la découverte de plantes du Massif central aux histoires étonnantes, pour prendre conscience de l’importance de préserver la diversité végétale. Suivez le guide et partez à l’aventure !

Animation réalisée dans les jardins du Conservatoire.

Durée : 1h30.

Public : enfants 7-12 ans encadrés par un adulte ; limités à 20 personnes ; animation annulée en cas de conditions météorologiques défavorables.

Lieu de RDV : devant l’entrée du Conservatoire botanique national du Massif central.

Tarifs : 7€ (tarif réduit 5€ pour les 10-18 ans et les demandeurs d’emploi) ; gratuit pour les moins de 10 ans.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE avant le 28/07 sur le site https://www.cbnmc.fr/agenda

Jardins du Conservatoire botanique national du Massif central 3 rue adrienne de noailles, 43230 Chavaniac-Lafayette Chavaniac-Lafayette 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 71 77 55 65 https://www.cbnmc.fr/ https://www.facebook.com/CBNMassifcentral/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] [{« link »: « https://www.cbnmc.fr/agenda »}] Envie de sérénité et de verdure ? Venez découvrir la flore sauvage et les espaces naturels du Massif central dans les jardins du Conservatoire botanique national ! Cet établissement public inventorie et contribue à préserver la flore et les végétations sauvages du territoire. À cet effet, il cultive, à travers un domaine de 9 ha ouvert à la visite, plus de 500 plantes emblématiques du Massif central et de nombreuses variétés régionales d’arbres et arbustes fruitiers. Une application interactive et un parcours pédagogique renseignent le visiteur sur le monde végétal, les missions du Conservatoire, les plantes utiles…

Les jardins sont ouverts toute l’année, en accès libre et gratuit ! De nombreuses animations et visites guidées sont également organisées. Les jardins sont accessibles gratuitement en visite libre,

du 1er avril au 31 octobre, de 9h00 à 17h00.

Visites guidées payantes, voir notre agenda sur https://www.cbnmc.fr/agenda

Un jeu de piste pour découvrir la flore sauvage du Massif central en famille et en s’amusant !

S.Perera/CBNMC