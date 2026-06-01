Jeu de piste Charles de Ribbe et l’épreuve du Cercle Au départ de l’Office de Tourisme Aix-en-Provence samedi 27 juin 2026.

Aix-en-Provence

Jeu de piste Charles de Ribbe et l’épreuve du Cercle

Samedi 27 juin 2026 de 8h à 23h. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 08:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Relevez le défi ! 1876 l’économiste Charles de Ribbe a perdu ses travaux. Explorez Aix-en-Provence, décryptez les énigmes de son carnet et aidez-le à sauver sa présentation avant qu’il ne soit trop tard.

Jeu à partir de 7 ans.Enfants

Prêt à mener l’enquête ? Présentez-vous à l’Office de Tourisme ou au Point Info pour retirer vos outils de recherche le livret et le plan de la ville vous y attendent gratuitement à partir du samedi 27 juin.



Un scénario original de Frédéric Paul (Le visible est visible)

Dessins par Eric Cartier

Distribution Office de Tourisme d’Aix-en-Provence .

Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur reaix-off@cercledeseconomistes.fr

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English :

Take on the challenge! 1876: Economist Charles de Ribbe has lost his work. Explore Aix-en-Provence, solve the puzzles in his notebook, and help him save his presentation before it’s too late.

Game for ages 7 and up.

L’événement Jeu de piste Charles de Ribbe et l’épreuve du Cercle Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence