Jeu de piste « Curieux de Nature », Jardin Bourian, Dégagnac

Informations pratiques

Jeu de piste « Curieux de Nature » Samedi 19 septembre, 13h30 Jardin Bourian Lot

Gratuit. 40 participants en 2 départs différés si besoin : 13h30 et 14h. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Aux détours des petits chemins boisés, des allées potagères et des abords du lac seront dissimulés 10 balises.

Muni d’un plan, de bonnes chaussures fermées, de couvres-chef, d’eau et d’entrain enjoué, votre groupe (rouge ou vert) découvrira ces espaces naturels en répondant aux indices indiquant les directions à suivre pour se rendre aux balises suivantes.

À vous de les trouver et de répondre aux 10 différentes devinettes naturalistes, poétiques ou encore aux défis qu’elles abritent.

Et la nature ordinaire qui nous entoure n’aura plus de secrets pour vous (ou presque !).

Jardin Bourian Jardin Bourian, 46340 Dégagnac Dégagnac 46340 Lot Occitanie 06 18 34 96 34 https://www.jardinbourian.org/ http://www.facebook.com/jardinbourian [{« type »: « email », « value »: « jardinbourian.animation@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.18.34.96.34 »}] Le Jardin Bourian, lieu d’expérimentation et de partage,est un jardin pédagogique où l’on cultive la joie du partage intergénérationnel en extérieur à travers divers ateliers en lien avec le jardin et l’environnement. Grand parking, lignes de bus, gare à Dégagnac.

Aux détours des petits chemins boisés, des allées potagères et des abords du lac seront dissimulés 10 balises.

©DR