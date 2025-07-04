Visite libre : la sculpture dans les époques et tous les domaines, L’Oustal del Pech-Usclat, Dégagnac

Informations pratiques

Visite libre : la sculpture dans les époques et tous les domaines 19 et 20 septembre L’Oustal del Pech-Usclat Lot

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:50:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:50:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez ce lieu exceptionnel lors d’une visite guidée. Unique par son architecture, il se distingue par ses façades aux styles variés, allant du style quercynois au classicisme.

Une partie de l’intérieur est ouverte à la visite, notamment l’atelier où sont réalisées les œuvres. Vous aurez également l’occasion de découvrir une salle réunissant une grande diversité de styles français. Dans une autre pièce, admirez une remarquable galerie de tableaux sculptés ainsi qu’un escalier dont la décoration mêle différentes influences artistiques.

Tout au long de votre parcours, vous pourrez observer des meubles uniques : certains sont des pièces sans équivalent connu, tandis que d’autres, très anciens, ne subsistent aujourd’hui qu’en de rares exemplaires. Vous découvrirez également une cheminée stylisée, des dessus-de-porte sculptés et plusieurs salles ornées de plafonds décorés de fresques.

Pour prolonger votre visite, une boutique vous permettra d’acquérir un souvenir de ce lieu d’exception.

L’Oustal del Pech-Usclat Pech-Usclat, 46340 Dégagnac Dégagnac 46340 Lot Occitanie 05 65 41 56 67 http://www.ladeqpechusclat.blogspot.fr Dans cet endroit au style unique, chaque façade présente un style différent, allant du quercynois au classique.

Une partie de l’intérieur est ouverte aux visites, notamment l’atelier où les œuvres sont créées, ainsi qu’une salle regroupant de nombreux styles français.

Une autre salle abrite une galerie de tableaux sculptés et un escalier orné de décorations variées.

L’Oustal del Pech-Usclat se distingue par ses meubles uniques, sa cheminée stylisée et ses plafonds ornés de fresques. Pour les personnes souhaitant acquérir un souvenir, une boutique est également accessible.

Découvrez ce lieu exceptionnel lors d’une visite guidée. Unique par son architecture, il se distingue par ses façades aux styles variés, allant du style quercynois au classicisme.

©JL Loyer