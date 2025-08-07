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Les Délices du Jardin Bourian Dégagnac

jeudi 20 août 2026 · Dégagnac

Les Délices du Jardin Bourian Dégagnac

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Jardin Bourian
Ville
46340 Dégagnac
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Dégagnac

Les Délices du Jardin Bourian

Jardin Bourian Dégagnac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 09:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Venez pour la journée des délices du Jardin Bourian ! Les bénévoles de l'association sont heureux de vous proposer un repas festif aux couleurs de l'été ! Ils n'hésiteront pas à mettre tour leur coeur pour vous étonner et vous régaler, au travers d'un festival de couleurs et de saveurs !

Venez pour la journée des délices du Jardin Bourian ! Les bénévoles de l'association sont heureux de vous proposer un repas festif aux couleurs de l'été ! Ils n'hésiteront pas à mettre tour leur coeur pour vous étonner et vous régaler, au travers d'un festival de couleurs et de saveurs !

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Jardin Bourian Dégagnac 46340 Lot Occitanie   jardinbourian.animation@gmail.com

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English :

Come join us for the Bourian Garden Delights Day! The association’s volunteers are delighted to offer you a festive meal with a summery flair! They’ll spare no effort to amaze and delight you with a festival of colors and flavors!

L’événement Les Délices du Jardin Bourian Dégagnac a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Cazals-Salviac

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