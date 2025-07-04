Visite guidée d’un château militaire du XVIIe siècle, Château de Lantis, Dégagnac

Informations pratiques

Visite guidée d’un château militaire du XVIIe siècle 18 – 20 septembre Château de Lantis Lot

Tarif adulte : 10€. Gratuit moins de 16 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez une maison forte du XVIIe siècle, en cours de restauration depuis 1993.

Au fil de la visite, vous parcourrez la cuisine médiévale, la salle des gardes, la prison, la chambre seigneuriale, la chambre à l’escarboucle, où se pratiquaient des séances d’alchimie, ainsi que la chapelle et ses fresques.

La découverte se poursuivra dans les salles basses, encore enfouies, qui conservent une part de mystère.

Une exposition de fioles et de flacons anciens découverts sur place viendra compléter la visite.

Château de Lantis Le Bourg, 46340 Dégagnac Dégagnac 46340 Lot Occitanie 05 65 41 11 47 http://www.chateaudelantis.fr Au cœur du Quercy et à deux pas de la magnifique vallée de la Dordogne se dresse le Château de Lantis. Après 20 ans de restauration passionnée, le château renaît de ses cendres et vous propose aujourd’hui d’admirer des éléments architecturaux d’exception, tel que son célèbre dallage en étoile unique en Europe.

De style renaissance, le corps de logis rectangulaire est encadré par deux tours excentrées munies de bouche à feu. Vous pourrez aussi y admirer un escalier monumental droit à l’italienne et des salles basses voûtées du XVe siècle.

Visite découverte d’une maison forte du 17 siècle en restauration depuis 1993 .

©f Barbier