Dégagnac en fête Dégagnac
vendredi 14 août 2026 · Dégagnac
Informations pratiques
Dégagnac
Dégagnac en fête
Le Bourg Dégagnac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
Petits et grands, habitants ou visiteurs de passage..
Petits et grands, habitants ou visiteurs de passage… Vous êtes convié à la fête de Dégagnac, fête votive du village organisée par le Comité des fêtes.
A très vite pour partager 3 jours de fête ensemble ! Ça va être le feu !
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Le Bourg Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 15 74 22 20
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English :
Young and old, locals and visitors alike…
L’événement Dégagnac en fête Dégagnac a été mis à jour le 2026-07-27 par OT Cazals-Salviac
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