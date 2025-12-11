Ateliers veillée nature en famille Balade crépusculaire au Jardin Bourian Dégagnac
Ateliers veillée nature en famille Balade crépusculaire au Jardin Bourian
Cantelougue Dégagnac Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif adulte
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13 22:30:00
2026-08-13
Partez à l'affut des animaux lors d'une balade crépusculaire
Partez à l’affut des animaux lors d’une balade crépusculaire. La luminosité baissant peu à peu, la vue se faisant plus incertaine, c’est à d’autres sens que nous ferons appel ! Le toucher, l’ouïe et l’odorat seront alors de mise pour une avancée discrète dans les fourrés… Immersion garantie !
Lors de ces ateliers Jardin et Biodiversité , conduit par un animateur du Jardin Bourian, vous aurez l’occasion de vous sensibiliser en famille au vivant qui nous entoure.
Participez à des activités ludiques familiales au coeur d’un jardin pédagogique, tout en apprenant sur la protection de la nature et de l’environnement ! .
Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 27 52 50 info@tourisme-gourdon.com
English :
Watch for animals on a twilight walk
