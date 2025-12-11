Ateliers veillée nature en famille Balade crépusculaire au Jardin Bourian Dégagnac

Ateliers veillée nature en famille Balade crépusculaire au Jardin Bourian

Cantelougue Dégagnac Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :

2026-08-13

Partez à l’affut des animaux lors d’une balade crépusculaire

Partez à l’affut des animaux lors d’une balade crépusculaire. La luminosité baissant peu à peu, la vue se faisant plus incertaine, c’est à d’autres sens que nous ferons appel ! Le toucher, l’ouïe et l’odorat seront alors de mise pour une avancée discrète dans les fourrés… Immersion garantie !

Lors de ces ateliers Jardin et Biodiversité , conduit par un animateur du Jardin Bourian, vous aurez l’occasion de vous sensibiliser en famille au vivant qui nous entoure.

Participez à des activités ludiques familiales au coeur d’un jardin pédagogique, tout en apprenant sur la protection de la nature et de l’environnement ! .

Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 27 52 50 info@tourisme-gourdon.com

English :

Watch for animals on a twilight walk

