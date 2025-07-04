Marché des « Producteurs de Pays » à Dégagnac Dégagnac
Marché des « Producteurs de Pays » à Dégagnac
Place du village Dégagnac Lot
Gratuit
Début : 2025-07-04 18:00:00
fin : 2025-08-08 20:00:00
2025-07-04 2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-15 2025-08-22 2025-08-29
Un marché de Producteurs de Pays organisé par le réseau Bienvenue à la Ferme et la Mairie de Dégagnac !
Venez à la rencontre des producteurs locaux !
Place du village Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 41 53 42
English :
A local producers’ market organized by the Bienvenue à la Ferme network and the Dégagnac town hall!
Come and meet the local producers!
German :
Ein Markt der Landproduzenten, der vom Netzwerk Bienvenue à la Ferme und dem Rathaus von Dégagnac organisiert wird!
Treffen Sie die lokalen Erzeuger!
Italiano :
Un mercato di produttori locali organizzato dalla rete Bienvenue à la Ferme e dal Comune di Dégagnac!
Venite a conoscere i produttori locali!
Espanol :
Un mercado de productores locales organizado por la red Bienvenue à la Ferme y el ayuntamiento de Dégagnac
Venga a conocer a los productores locales
