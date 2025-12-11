Ateliers matins nature en famille Impressions végétales au Jardin Bourian Dégagnac
Cantelougue Dégagnac Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22 11:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Venez découvrir les impressions végétales, cette technique artistique peu commune ! Vous repartirez avec votre création originale portant la marque de la nature !
Lors de ces ateliers Jardin et Biodiversité , conduit par un animateur du Jardin Bourian, vous aurez l’occasion de vous sensibiliser en famille au vivant qui nous entoure
Lors de ces ateliers Jardin et Biodiversité , conduit par un animateur du Jardin Bourian, vous aurez l’occasion de vous sensibiliser en famille au vivant qui nous entoure.
Participez à des activités ludiques familiales au coeur d’un jardin pédagogique, tout en apprenant sur la protection de la nature et de l’environnement ! .
Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 27 52 50 info@tourisme-gourdon.com
English :
Come and discover this unusual artistic technique! You’ll leave with your own original creation bearing the mark of nature!
During these Garden and Biodiversity workshops, led by a Jardin Bourian guide, you’ll have the opportunity to raise your family’s awareness of the living world around us
