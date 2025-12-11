Ateliers matins nature en famille Impressions végétales au Jardin Bourian Dégagnac

Ateliers matins nature en famille Impressions végétales au Jardin Bourian

Cantelougue Dégagnac Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 09:30:00

fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Venez découvrir les impressions végétales, cette technique artistique peu commune ! Vous repartirez avec votre création originale portant la marque de la nature !

Lors de ces ateliers Jardin et Biodiversité , conduit par un animateur du Jardin Bourian, vous aurez l’occasion de vous sensibiliser en famille au vivant qui nous entoure

Lors de ces ateliers Jardin et Biodiversité , conduit par un animateur du Jardin Bourian, vous aurez l’occasion de vous sensibiliser en famille au vivant qui nous entoure.

Participez à des activités ludiques familiales au coeur d’un jardin pédagogique, tout en apprenant sur la protection de la nature et de l’environnement ! .

Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 27 52 50 info@tourisme-gourdon.com

English :

Come and discover this unusual artistic technique! You’ll leave with your own original creation bearing the mark of nature!

During these Garden and Biodiversity workshops, led by a Jardin Bourian guide, you’ll have the opportunity to raise your family’s awareness of the living world around us

