Conférences au Château de Lantis

Trémolède Château de Lantis Dégagnac Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 17:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-25

Dans le cycle des conférences estivales, les propriétaires du Château de Lantis vous convient à une conférence sur Léo Ferré par Colette Borgniart et une conférence sur la Sicile grecque et les volcans de boue par Henri et Suzette Mulleman, cette dernière est précédée par une randonnée à la découverte des mystères de la forêt et des grottes autour du château.

Ces conférences seront suivies d'un cocktail servi dans le jardin Renaissance du château, à l'ombre des tilleuls.

Dans le cycle des conférences estivales, les propriétaires du Château de Lantis vous convient à une conférence sur Léo Ferré par Colette Borgniart et une conférence sur la Sicile grecque et les volcans de boue par Henri et Suzette Mulleman, cette dernière est précédée par une randonnée à la découverte des mystères de la forêt et des grottes autour du château.

Ces conférences seront suivies d'un cocktail servi dans le jardin Renaissance du château, à l'ombre des tilleuls.

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Trémolède Château de Lantis Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 41 11 47 chateaudelantis@gmail.com

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English :

As part of the summer lecture series, the owners of Château de Lantis invite you to a lecture on Léo Ferré by Colette Borgniart and a lecture on Greek Sicily and mud volcanoes by Henri and Suzette Mulleman, the latter preceded by a hike to discover the mysteries of the forest and caves around the château.

These lectures will be followed by a cocktail served in the Renaissance garden of the château, in the shade of the lime trees.

L’événement Conférences au Château de Lantis Dégagnac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Gourdon