Théâtre en plein-air au Château de Lantis Trémolède Dégagnac

Théâtre en plein-air au Château de Lantis

Trémolède Château de Lantis Dégagnac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le Château de Lantis vous propose une représentation théâtrale dans ses jardins, venez découvrir la pièce Au-delà des montagnes bleues.

Le Château de Lantis vous propose une représentation théâtrale dans ses jardins, venez découvrir la pièce Au-delà des montagnes bleues.

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Trémolède Château de Lantis Dégagnac 46340 Lot Occitanie chateaudelantis@gmail.com

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English :

The Château de Lantis offers a theatrical performance in its gardens, come and discover the play Au-delà des montagnes bleues.

L’événement Théâtre en plein-air au Château de Lantis Dégagnac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cazals-Salviac