Théâtre en plein-air au Château de Lantis Trémolède Dégagnac
Théâtre en plein-air au Château de Lantis Trémolède Dégagnac dimanche 12 juillet 2026.
Théâtre en plein-air au Château de Lantis
Trémolède Château de Lantis Dégagnac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Le Château de Lantis vous propose une représentation théâtrale dans ses jardins, venez découvrir la pièce Au-delà des montagnes bleues.
Le Château de Lantis vous propose une représentation théâtrale dans ses jardins, venez découvrir la pièce Au-delà des montagnes bleues.
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Trémolède Château de Lantis Dégagnac 46340 Lot Occitanie chateaudelantis@gmail.com
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English :
The Château de Lantis offers a theatrical performance in its gardens, come and discover the play Au-delà des montagnes bleues.
L’événement Théâtre en plein-air au Château de Lantis Dégagnac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cazals-Salviac
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