Ateliers matins nature en famille Découvre les traces cachées au Jardin Bourian Dégagnac

Cantelougue Dégagnac Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 09:30:00
fin : 2026-07-29 11:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Un animal est passé par là, il faut découvrir son identité ! Sous une formule ludique, vous apprendrez à mouler une empreinte et à la mettre en valeur
Un animal est passé par là, il faut découvrir son identité ! Sous une formule ludique, vous apprendrez à mouler une empreinte et à la mettre en valeur. Nous en profiterons pour s’intéresser à l’identification des traces des animaux de nos campagnes.
Lors de ces ateliers Jardin et Biodiversité , conduit par un animateur du Jardin Bourian, vous aurez l’occasion de vous sensibiliser en famille au vivant qui nous entoure.
Participez à des activités ludiques familiales au coeur d’un jardin pédagogique, tout en apprenant sur la protection de la nature et de l’environnement ! .
Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 27 52 50 info@tourisme-gourdon.com
English :
An animal has been here, and now it’s time to find out who it is! In a fun way, you’ll learn how to mould a print and show it off to its best advantage
