Découverte d’une maison forte du XVIIème siècle, Entrée du château de Lantis, Dégagnac

Découverte d’une maison forte du XVIIème siècle 26 – 28 juin Entrée du château de Lantis Lot

Adulte : 10 € / Jeunes moins de 16 ans : Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:30:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Visite découverte d’une maison forte renaissance lieu de défense des armées catholiques au XVIIème siècle.

La visite guidée vous améne à découvrir la cuisine médiévale la salle des gardes et son cul de basse fosse, la suite seigneuriale, la chambre d’alchimie, la chapelle et ses fresques, et enfin les salles basses et leur mystère.

En visite libre déambulation dans les jardins plantés de buis, le manoir de Trémolède et son puit citerne…

Entrée du château de Lantis Dégagnac Dégagnac 46340 Lot Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 0632960089 »}]

Visite guidée d’un château militaire époque Louis XIII château militaire chateau

F. Barbier