Dégagnac

Trail, VTT, marche à pied à Dégagnac

Salle des fêtes Dégagnac Lot

Tarif : 10 – 10 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:45:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le Comité des fêtes de Dégagnac organise un Trail/VTT/Marche.

Vous êtes les bienvenus pour parcourir les chemins de Bouriane

Le Comité des fêtes de Dégagnac organise un Trail/VTT/Marche.

Vous êtes les bienvenus pour parcourir les chemins de Bouriane. Venez partager une magnifique matinée sportive au cœur des chemins et paysages du Lot.

Que vous soyez coureur, vététiste ou simple randonneur, venez relever le défi ou profiter d’une balade nature dans une ambiance conviviale et festive !

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Salle des fêtes Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 7 78 40 73 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes de Dégagnac is organizing a Trail/Mountain Bike/Walking event.

You’re welcome to take to the trails of Bouriane

L’événement Trail, VTT, marche à pied à Dégagnac Dégagnac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cazals-Salviac