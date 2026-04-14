Dégagnac

Fête de la mobylette

Place du village Dégagnac Lot

Tarif : 27 – 27 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Venez partagez 65 km de pur bonheur en Bouriane au guidon de vos plus anciennes et fidèles montures a deux roues.

Au retour un apéro animé par le groupe ÉDEN ROCK BAND vous attend, suivi du repas qui enchainera sur une soirée DJ.

Que tu sois pilote, passager ou juste là pour l’ambiance… tout le monde est le bienvenu !

Ambiance conviviale, musique, rires et bons moments garantis !

Penses à réserver ! On t’attend nombreux pour faire chauffer les moteurs…

Venez partagez 65 km de pur bonheur en Bouriane au guidon de vos plus anciennes et fidèles montures a deux roues.

Au retour un apéro animé par le groupe ÉDEN ROCK BAND vous attend, suivi du repas qui enchainera sur une soirée DJ.

Que tu sois pilote, passager ou juste là pour l’ambiance… tout le monde est le bienvenu !

Ambiance conviviale, musique, rires et bons moments garantis !

Penses à réserver ! On t’attend nombreux pour faire chauffer les moteurs…

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Place du village Dégagnac 46340 Lot Occitanie

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English :

Come and share 65 km of pure pleasure in Bouriane riding your oldest and most faithful two-wheeled steeds.

On the way back, an aperitif hosted by the band ÉDEN ROCK BAND awaits you, followed by the meal which will segue into a DJ party.

Whether you’re a rider, a passenger or just there for the atmosphere…everyone is welcome!

Friendly atmosphere, music, laughter and good times guaranteed!

Think about booking! We look forward to seeing you there to warm up the engines…

L’événement Fête de la mobylette Dégagnac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Gourdon