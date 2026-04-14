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Visite découverte d’un château oublié, Entrée du château de Lantis, Dégagnac

Visite découverte d’un château oublié, Entrée du château de Lantis, Dégagnac

Visite découverte d’un château oublié, Entrée du château de Lantis, Dégagnac vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Entrée du château de Lantis

Adresse : Dégagnac

Ville : 46340 Dégagnac

Département : Lot

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Entrée adulte 10 €, gratuit jusqu'à 18 ans

Visite découverte d’un château oublié 26 – 28 juin Entrée du château de Lantis Lot

Entrée adulte 10 €, gratuit jusqu’à 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:30:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Renaissance d’un château militaire du 17 siècle oublié depuis plus de 200 ans, abandonné à la révolution française et qui renaît de ses cendres grâce à l’activité d’une famille et des amis du château.
Le château entièrement meublé vous propose la découverte de la salle des gardes, de la prison, des cuisines, de la chambre à l’étoile et de la chapelle ornée de ses fresques, des salles souterraines…

Entrée du château de Lantis Dégagnac Dégagnac 46340 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « chateaudelantis@gmail.com »}]
Visite d’un château militaire du 17 siècle représentatif de l’art militaire avec ses défenses, bouches à feu, salle des gardes, cul de basse fosse, cuisines, tours de défense, salles basses… Château

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