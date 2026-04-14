Visite découverte d’un château oublié, Entrée du château de Lantis, Dégagnac

Visite découverte d’un château oublié 26 – 28 juin Entrée du château de Lantis Lot

Entrée adulte 10 €, gratuit jusqu’à 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:30:00+02:00 – 2026-06-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Renaissance d’un château militaire du 17 siècle oublié depuis plus de 200 ans, abandonné à la révolution française et qui renaît de ses cendres grâce à l’activité d’une famille et des amis du château.

Le château entièrement meublé vous propose la découverte de la salle des gardes, de la prison, des cuisines, de la chambre à l’étoile et de la chapelle ornée de ses fresques, des salles souterraines…

Entrée du château de Lantis Dégagnac Dégagnac 46340 Lot Occitanie [{« type »: « email », « value »: « chateaudelantis@gmail.com »}]

Visite d’un château militaire du 17 siècle représentatif de l’art militaire avec ses défenses, bouches à feu, salle des gardes, cul de basse fosse, cuisines, tours de défense, salles basses… Château