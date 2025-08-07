Les Rendez-vous Nature en famille Construction d’un mobile végétal au Jardin Bourian Dégagnac
Les Rendez-vous Nature en famille Construction d’un mobile végétal au Jardin Bourian Dégagnac mercredi 5 août 2026.
Les Rendez-vous Nature en famille Construction d’un mobile végétal au Jardin Bourian
Cantelougue Dégagnac Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-05 11:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Venez fabriquer un joli mobile avec des matériaux naturels ! Pierres, coquillages et morceaux de bois atypiques s'exprimeront à travers vos mains guidées par l'animateur
Venez fabriquer un joli mobile avec des matériaux naturels ! Pierres, coquillages et morceaux de bois atypiques s'exprimeront à travers vos mains guidées par l'animateur. Vous découvrirez aussi comment fabriquer de la ficelle entièrement biodégradable si vous souhaitez laisser votre œuvre dans le jardin sans limite de temps !
Lors de ces "Rendez-vous Nature", conduits par un animateur du Jardin Bourian, vous aurez l'occasion de vous sensibiliser en famille au vivant qui nous entoure. Participez à des activités ludiques familiales au coeur d'un jardin pédagogique, tout en apprenant sur la protection de la nature et de l'environnement !
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Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 27 52 50 info@tourisme-gourdon.com
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English :
Come and make a beautiful mobile with natural materials! Stones, shells and atypical pieces of wood will express themselves through your hands guided by the host
L’événement Les Rendez-vous Nature en famille Construction d’un mobile végétal au Jardin Bourian Dégagnac a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Cazals-Salviac
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