Les Rendez-vous Nature en famille Construction d’un mobile végétal au Jardin Bourian

Cantelougue Dégagnac Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-05 11:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Venez fabriquer un joli mobile avec des matériaux naturels ! Pierres, coquillages et morceaux de bois atypiques s'exprimeront à travers vos mains guidées par l'animateur

Venez fabriquer un joli mobile avec des matériaux naturels ! Pierres, coquillages et morceaux de bois atypiques s'exprimeront à travers vos mains guidées par l'animateur. Vous découvrirez aussi comment fabriquer de la ficelle entièrement biodégradable si vous souhaitez laisser votre œuvre dans le jardin sans limite de temps !

Lors de ces "Rendez-vous Nature", conduits par un animateur du Jardin Bourian, vous aurez l'occasion de vous sensibiliser en famille au vivant qui nous entoure. Participez à des activités ludiques familiales au coeur d'un jardin pédagogique, tout en apprenant sur la protection de la nature et de l'environnement !

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Cantelougue Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 27 52 50 info@tourisme-gourdon.com

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English :

Come and make a beautiful mobile with natural materials! Stones, shells and atypical pieces of wood will express themselves through your hands guided by the host

L’événement Les Rendez-vous Nature en famille Construction d’un mobile végétal au Jardin Bourian Dégagnac a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Cazals-Salviac