Concert et dîner blanc aux chandelles au Château de Lantis Trémolède Dégagnac vendredi 7 août 2026.
Début : 2026-08-07 20:00:00
fin : 2026-08-07
Venez profiter d'une nuit blanche magique au Château de Lantis ! Ce cadre historique exceptionnel vous accueille pour un récital de piano, suivi d'un dîner blanc aux chandelles dans la salle des gardes (dress code en blanc).
Trémolède Château de Lantis Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 41 11 47 chateaudelantis@gmail.com
English :
Enjoy a magical all-nighter at Château de Lantis! This exceptional historic setting welcomes you for a piano recital, followed by a white candlelit dinner in the guard room (dress code in white)
L’événement Concert et dîner blanc aux chandelles au Château de Lantis Dégagnac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Gourdon
