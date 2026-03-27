Concert au Château de Lantis Trémolède Dégagnac

Concert au Château de Lantis

Trémolède Château de Lantis Dégagnac Lot

Tarif : – – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Venez profiter d'une soirée d'été en musique au Château de Lantis ! Ce cadre historique exceptionnel vous accueille à l'occasion d'un concert lyrique avec la compagnie de l'Oiseleur

Venez profiter d'une soirée d'été en musique au Château de Lantis ! Ce cadre historique exceptionnel vous accueille à l'occasion d'un concert lyrique avec la compagnie de l'Oiseleur

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Trémolède Château de Lantis Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 41 11 47 chateaudelantis@gmail.com

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English :

Enjoy a musical summer evening at Château de Lantis! This exceptional historic setting welcomes you for a lyrical concert with the Compagnie de l'Oiseleur

L’événement Concert au Château de Lantis Dégagnac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Gourdon