Atelier Pêche Nature Dégagnac
Atelier Pêche Nature Dégagnac jeudi 6 août 2026.
Atelier Pêche Nature
Plan d’eau Dégagnac Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 09:30:00
fin : 2026-08-06 11:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Viens découvrir le monde de la pêche et apprendre les différentes techniques ! Ta mission devenir autonome et responsable vis à vis de la Nature et des autres usagers du milieu aquatique.
Plan d’eau Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 27 52 50 info@tourisme-gourdon.com
English :
Come and discover the world of fishing and learn the different techniques! Your mission: to become autonomous and responsible towards Nature and other users of the aquatic environment.
German :
Entdecke die Welt des Angelns und lerne die verschiedenen Techniken kennen! Deine Aufgabe: Werde selbstständig und verantwortungsbewusst gegenüber der Natur und den anderen Wassernutzern.
Italiano :
Venite a scoprire il mondo della pesca e imparate le diverse tecniche! La vostra missione: diventare indipendenti e responsabili nei confronti della natura e degli altri utenti dell’ambiente acquatico.
Espanol :
¡Ven a descubrir el mundo de la pesca y aprende las diferentes técnicas! Tu misión: ser autónomo y responsable con la naturaleza y los demás usuarios del medio acuático.
