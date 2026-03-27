Le Château de Lantis devient POUDLANTIS Trémolède Dégagnac
Le Château de Lantis devient POUDLANTIS Trémolède Dégagnac dimanche 25 octobre 2026.
Le Château de Lantis devient POUDLANTIS
Trémolède Château de Lantis Dégagnac Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Le Château de Lantis devient POUDLANTIS pour l’Académie des jeunes sorciers ! Cet après-midi de jeux sera consacré au thème du "jeune sorcier de Poudlard" à destination des enfants de 6 à 14 ans
Le Château de Lantis devient POUDLANTIS pour l’Académie des jeunes sorciers ! Cet après-midi de jeux sera consacré au thème du "jeune sorcier de Poudlard" à destination des enfants de 6 à 14 ans. Ils peuvent arriver costumés en magiciens, quelques accessoires seront fournis.
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Trémolède Château de Lantis Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 6 32 96 00 89 chateaudelantis@gmail.com
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English :
The Château de Lantis becomes POUDLANTIS for the Young Wizards Academy! This afternoon of games will be dedicated to the theme of "the young wizard of Hogwarts" aimed at children aged 6 to 14
L’événement Le Château de Lantis devient POUDLANTIS Dégagnac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Gourdon
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