Noëlies enchantées au Château de Lantis Trémolède Dégagnac
Noëlies enchantées au Château de Lantis Trémolède Dégagnac dimanche 29 novembre 2026.
Noëlies enchantées au Château de Lantis
Trémolède Château de Lantis Dégagnac Lot
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-29 14:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-29
Venez découvrir les "Noëlies des petits lutins" dans le cadre du Château de Lantis ! Marché d'artisanat quercynois pour vos cadeaux
Venez découvrir les "Noëlies des petits lutins" dans le cadre du Château de Lantis ! Marché d'artisanat quercynois pour vos cadeaux. Animations pour petits et grands, chants de Noël … Et si vous êtes sage, vous aurez droit à la visite du Père Noël !
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Trémolède Château de Lantis Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 41 11 47 chateaudelantis@gmail.com
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English :
Come and discover the "Noëlies des petits lutins" at the Château de Lantis! Quercy crafts market for your gifts
L’événement Noëlies enchantées au Château de Lantis Dégagnac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cazals-Salviac
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