Noëlies enchantées au Château de Lantis Trémolède Dégagnac

Noëlies enchantées au Château de Lantis

Trémolède Château de Lantis Dégagnac Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-29 14:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-29

Venez découvrir les "Noëlies des petits lutins" dans le cadre du Château de Lantis ! Marché d'artisanat quercynois pour vos cadeaux

Venez découvrir les "Noëlies des petits lutins" dans le cadre du Château de Lantis ! Marché d'artisanat quercynois pour vos cadeaux. Animations pour petits et grands, chants de Noël … Et si vous êtes sage, vous aurez droit à la visite du Père Noël !

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Trémolède Château de Lantis Dégagnac 46340 Lot Occitanie +33 5 65 41 11 47 chateaudelantis@gmail.com

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English :

Come and discover the "Noëlies des petits lutins" at the Château de Lantis! Quercy crafts market for your gifts

L’événement Noëlies enchantées au Château de Lantis Dégagnac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cazals-Salviac