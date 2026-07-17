Jeu de piste dans l’Est d’Adamville, 41 avenue Gambetta, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

Jeu de piste dans l’Est d’Adamville 19 et 20 septembre 41 avenue Gambetta Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Découvrez avec vos enfants l’Est du quartier d’Adamville. Aiguisez votre curiosité, développez votre sens de l’observation, faites fonctionner vos méninges, et résolvez les dix énigmes en apprenant une foule d’informations sur le quartier, les Saint-Mauriens illustres ou plus généralement sur la ville.

Téléchargez l’application geogaming.

Saisissez le code GSDV

Et c’est parti !

41 avenue Gambetta 41 avenue Gambetta, 94100 Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France https://www.geo-gaming.com

Jeu de piste en ligne avec l’application Geogaming

© Ville de Saint-Maur-des-Fossés