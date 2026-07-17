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Jeu de piste dans l’Est d’Adamville, 41 avenue Gambetta, Saint-Maur-des-Fossés

samedi 19 septembre 2026 · 41 avenue Gambetta · Saint-Maur-des-Fossés

Jeu de piste dans l’Est d’Adamville, 41 avenue Gambetta, Saint-Maur-des-Fossés

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
41 avenue Gambetta
Adresse
41 avenue Gambetta, 94100
Ville
94100 Saint-Maur-des-Fossés
Département
Val-de-Marne

Jeu de piste dans l’Est d’Adamville 19 et 20 septembre 41 avenue Gambetta Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00

Découvrez avec vos enfants l’Est du quartier d’Adamville. Aiguisez votre curiosité, développez votre sens de l’observation, faites fonctionner vos méninges, et résolvez les dix énigmes en apprenant une foule d’informations sur le quartier, les Saint-Mauriens illustres ou plus généralement sur la ville.
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41 avenue Gambetta 41 avenue Gambetta, 94100 Saint-Maur-des-Fossés 94100 Adamville Val-de-Marne Île-de-France https://www.geo-gaming.com
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© Ville de Saint-Maur-des-Fossés

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