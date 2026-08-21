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Jeu de piste des Subs (pour petits et grands), Les Subsistances, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Les Subsistances · Lyon

Jeu de piste des Subs (pour petits et grands), Les Subsistances, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Les Subsistances
Adresse
8bis Quai Saint Vincent, 69001 Lyon, France
Ville
69001 Lyon
Département
Rhône

Jeu de piste des Subs (pour petits et grands) 19 et 20 septembre Les Subsistances Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Partez à la découverte des Subsistances avec un jeu de piste pour petits et grands. Récompenses à la clé ! Dès 5 ans.

Les Subsistances 8bis Quai Saint Vincent, 69001 Lyon, France Lyon 69001 Lyon 1er Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478391002 https://www.les-subs.com Dans un site patrimonial remarquable en bord de Saône à Lyon, les SUBS constituent à la fois un espace de travail pour les artistes et un lieu de vie et de création artistique ouvert à toutes et tous. Résidences artistiques, coopérations culturelles, actions de médiation originales et projets inclusifs : les SUBS soutiennent la création d’aujourd’hui en faisant dialoguer ambitions esthétiques, pratiques amateurs, esprit créatif, éco-sensibilité, mixité sociale et générationnelle. Théâtre, danse, musique, cirque, arts visuels et numériques : toute la diversité de la scène contemporaine s’y épanouit en favorisant la consécration de figures internationales et la révélation de jeunes talents régionaux. Bus C14, 19, 31, 40 : Les Subsistances ou Homme de la Roche.
Partez à la découverte des Subsistances avec un jeu de piste pour petits et grands. Récompenses à la clé ! Dès 5 ans.

©Les SUBS

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