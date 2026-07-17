UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Épinal

Jeu de piste enfant « Avant la prochaine levée… », Archives départementales Des Vosges, Épinal

dimanche 20 septembre 2026 · Archives départementales Des Vosges · Épinal

Jeu de piste enfant « Avant la prochaine levée… », Archives départementales Des Vosges, Épinal

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Archives départementales Des Vosges
Adresse
3 Av. Pierre Blanck, 88000 Épinal, France
Ville
88000 Épinal
Département
Vosges
Tarif
jusqu’au 18/09/26

Jeu de piste enfant « Avant la prochaine levée… » Dimanche 20 septembre, 14h15, 15h30, 16h45 Archives départementales Des Vosges Vosges

jusqu’au 18/09/26

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Jeu de piste enfant « Avant la prochaine levée… »
Vous êtes la nouvelle équipe des magasiniers aux Archives départementales, l’heure de votre levée approche. Vous avez 45 minutes pour vous repérer dans les couloirs des Archives, trouver le document et l’apporter en salle de lecture.
Age : 8-11 ans
Durée : 45 min
Dimanche 20 septembre / 14h15 ; 15h30 ; 16h45
Sur inscription (jusqu’au 18/09/26)

Archives départementales Des Vosges 3 Av. Pierre Blanck, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est 0329818070 http://www.archives.vosges.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0329818070 »}, {« type »: « email », « value »: « vosges-archives@vosges.fr »}]
Jeu de piste enfant « Avant la prochaine levée… »

©CD88 / ADV

À voir aussi à Epinal (Vosges)