Jeu de piste enfant « Avant la prochaine levée… », Archives départementales Des Vosges, Épinal

Informations pratiques

Jeu de piste enfant « Avant la prochaine levée… » Dimanche 20 septembre, 14h15, 15h30, 16h45 Archives départementales Des Vosges Vosges

jusqu’au 18/09/26

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:45:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Jeu de piste enfant « Avant la prochaine levée… »

Vous êtes la nouvelle équipe des magasiniers aux Archives départementales, l’heure de votre levée approche. Vous avez 45 minutes pour vous repérer dans les couloirs des Archives, trouver le document et l’apporter en salle de lecture.

Age : 8-11 ans

Durée : 45 min

Dimanche 20 septembre / 14h15 ; 15h30 ; 16h45

Sur inscription (jusqu’au 18/09/26)

Archives départementales Des Vosges 3 Av. Pierre Blanck, 88000 Épinal, France Épinal 88000 Vosges Grand Est 0329818070 http://www.archives.vosges.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0329818070 »}, {« type »: « email », « value »: « vosges-archives@vosges.fr »}]

Jeu de piste enfant « Avant la prochaine levée… »

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