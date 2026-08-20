Jeu de piste : enrichissez les collections du muséum, Muséum Victor Brun, Montauban

Informations pratiques

Jeu de piste : enrichissez les collections du muséum Samedi 19 septembre, 10h30 Muséum Victor Brun Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Mettez-vous dans la peau de professionnels des musées et relevez le défi d’enrichir les collections du Muséum avec un crâne de panda géant.

Au fil de l’atelier, découvrez toutes les étapes nécessaires pour faire entrer ce spécimen dans les collections, résolvez des énigmes et accompagnez son installation jusqu’à sa vitrine.

Le parcours permettra également de mieux comprendre les enjeux liés à la conservation du panda géant, une espèce vulnérable.

Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans.

Muséum Victor Brun 2 place antoine bourdelle, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie 0563221385 https://www.museum.montauban.com Importante collection zoologique, où les oiseaux sont majoritaires. On y trouve également des mammifères, des poissons, des reptiles et des coquilles. La collection de paléontologie régionale se distingue par une importante série de fossiles des Phosphorites du Quercy. Une petite collection de minéralogie comporte un fragment de l’exceptionnelle météorite d’Orgueil. Le musée conserve également une très importante collection de préhistoire, qui ne peut actuellement être exposée. Le Muséum d’histoire naturelle Victor Brun se situe au 2ème étage au 2 Place Antoine Bourdelle, 82000 Montauban. Le batiment est partagé avec le tribunal de commerce. Vous pouvez venir via divers moyens de transports : En Voiture : Vous disposez de deux parking à proximité (rue Alphonse Jourdain – gratuit ou place de la cathédrale – payant) En Bus : Vous pouvez utiliser la Ligne B et descendre à l’arrêt « Pont vieux » ou les Lignes A et D et descendre à l’arrêt « Mairie »

Mettez-vous dans la peau de professionnels des musées afin d’enrichir les collections du Muséum d’un crâne de panda géant ! Découvrez toutes les étapes pour faire entrer ce spécimen dans les et aux …

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