Jeu de piste familial, Musée de la Fleur et de l’Olivier d’Ollioules, Ollioules
Jeu de piste familial, Musée de la Fleur et de l’Olivier d’Ollioules, Ollioules samedi 6 juin 2026.
Jeu de piste familial Samedi 6 juin, 10h00, 13h00 Musée de la Fleur et de l’Olivier d’Ollioules Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
️♂️ Jeu de piste familial
Le mystère de la disparition de l’eau à Ollioules… Parcourez le centre ancien à la recherche d’indices pour résoudre l’énigme…
Samedi 6 juin 2026
⏰ En journée, à votre rythme
Départ : Musée de la fleur d’Ollioules et de l’olivier
️ Gratuit, sans réservation
Tout public
Musée de la Fleur et de l’Olivier d’Ollioules 04 rue de la Tour, Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 85 15 68 03 https://www.ollioules.fr/ https://www.facebook.com/Ollioules;https://www.instagram.com/ollioulesmairie/;https://twitter.com/OllioulesMairie Situé dans l’ancien Couvent des observantins, le Musée de la Fleur et de l’Olivier d’Ollioules propose de découvrir l’Histoire de l’horticulture et de l’oléiculture ollioulaise depuis 1850. Le Jardin des Heures y est accolé et offre aux visiteurs un lieu de flânerie au milieu des plantes méditerranéennes. Le musée est à proximité de parking et de lignes de transports en commun et a été conçu pour accueillir un public PMR.
️♂️ Jeu de piste familial
©Mairie d’Ollioules et IA Canva
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