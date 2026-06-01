Jeu QR Code – Street Science, Parc de la Fraternité, Ollioules
Jeu QR Code – Street Science, Parc de la Fraternité, Ollioules samedi 6 juin 2026.
Jeu QR Code – Street Science Samedi 6 juin, 09h00 Parc de la Fraternité Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Jeu QR Code – Street Science
Une balade scientifique ludique et interactive
Samedi 6 juin 2026
⏰ En journée, à votre rythme
Parc de la Fraternité
Application Street Science (gratuite) — parcours « Plus verte la ville »
streetscience.fr/home/science-nomade/
️ Gratuit, sans réservation
Public autorisé à utiliser un smartphone, sous la responsabilité d’un adulte
Parc de la Fraternité Chemin du Pont de Berger 83190 Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.ollioules.fr
Jeu QR Code – Street Science
©Street Science
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