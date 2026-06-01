Jeu QR Code – Street Science, Parc de la Fraternité, Ollioules

Jeu QR Code – Street Science Samedi 6 juin, 09h00 Parc de la Fraternité Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Jeu QR Code – Street Science

Une balade scientifique ludique et interactive

Samedi 6 juin 2026

⏰ En journée, à votre rythme

Parc de la Fraternité

Application Street Science (gratuite) — parcours « Plus verte la ville »

streetscience.fr/home/science-nomade/

️ Gratuit, sans réservation

Public autorisé à utiliser un smartphone, sous la responsabilité d’un adulte

Parc de la Fraternité Chemin du Pont de Berger 83190 Ollioules Ollioules 83190 Entre les Horts Var Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.ollioules.fr

Jeu QR Code – Street Science

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