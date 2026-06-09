Jeu de piste famille La légende de la Porte Magique Cholet vendredi 17 juillet 2026.

Cholet

Jeu de piste famille La légende de la Porte Magique

Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17 11:30:00

Date(s) :

2026-07-17

Suivez les traces d’un mystérieux chat et partez à la découverte des lieux emblématiques de Cholet. Pour l’aider à retrouver son chemin, observez les détails cachés des œuvres urbaines, résolvez des énigmes et explorez autrement le centre-ville.

Au fil du parcours, street-art, patrimoine et clins d’œil poétiques se dévoilent sous un nouveau regard.

Un rendez-vous ludique et familial pour (re)découvrir Cholet autrement.

Non-accessible PMR et conseillé à partir de 4 ans.

Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.

OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .

Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

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English :

L’événement Jeu de piste famille La légende de la Porte Magique Cholet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais