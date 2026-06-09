Jeu de piste famille La légende de la Porte Magique Cholet
Jeu de piste famille La légende de la Porte Magique Cholet vendredi 17 juillet 2026.
Cholet
Jeu de piste famille La légende de la Porte Magique
Cholet Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:00:00
fin : 2026-07-17 11:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Suivez les traces d’un mystérieux chat et partez à la découverte des lieux emblématiques de Cholet. Pour l’aider à retrouver son chemin, observez les détails cachés des œuvres urbaines, résolvez des énigmes et explorez autrement le centre-ville.
Au fil du parcours, street-art, patrimoine et clins d’œil poétiques se dévoilent sous un nouveau regard.
Un rendez-vous ludique et familial pour (re)découvrir Cholet autrement.
Non-accessible PMR et conseillé à partir de 4 ans.
Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.
Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.
OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .
Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr
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English :
L’événement Jeu de piste famille La légende de la Porte Magique Cholet a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais
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