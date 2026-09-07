Jeu de piste – Gardiens de la mémoire, Chapelle Saint-Etienne, Guer
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle Saint-Etienne · Guer
Informations pratiques
Jeu de piste – Gardiens de la mémoire Dimanche 20 septembre, 10h30, 14h30 Chapelle Saint-Etienne Morbihan
Places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Saurez-vous résoudre les énigmes et permettre de retrouver l’histoire des lieux ?
Partagez un moment de découverte et d’amusement en famille où entre amis, découvrez les lieux autrement et devenez à votre tour, gardiens de la mémoire !
Chapelle Saint-Etienne 36 D776, 56380 Guer, France Guer 56380 Morbihan Bretagne Petit édifice sans doute remonté à l’époque carolingienne avec des matériaux et peut-être une partie du soubassement datant de l’époque gallo-romaine. La construction rectangulaire est constituée de deux pignons et de deux murs gouttereaux. Une fenêtre a été agrandie en 1631, date à laquelle semble également remonter la charpente. La décoration du pignon correspond aux thèmes mérovingiens (rangs de briques entrecoupés de petits arcs en mitre formés par deux tuiles plates posées sur champ, arcboutées l’une contre l’autre).
Saurez-vous résoudre les énigmes pour retrouver l’histoire des lieux ?
©OBC
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